Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1580 paket sigara, 513 paket elektronik sigara ve 12 cep telefonu ve 8 araç lastiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.