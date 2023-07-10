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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 21:20
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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