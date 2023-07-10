Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.