Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" düzenlendi.

Valilik ile Beytüşşebap Belediyesi tarafından Kato Dağı eteklerindeki Aliçavuş Mahallesi’nde gerçekleştirilen festivalde folklor gösterisi yapıldı, Halk Merkezi bünyesinde açılan el sanatları stantları gezildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde konser ve dengbej dinletilerinin ardından yöresel yemek ikramında bulunuldu, en iyi peynir, yoğurt ve kuzu kırpma alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

Festivalde, vatandaşlar halaylar çekip gönüllerince eğlendi.

- "Devletimiz her türlü imkanı sağlanıyor"

Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu söyledi.

Bölgenin ülke ve Kürt halkı için önemli bir konumda olduğunu belirten Bilgin, "Bu dağlar yaklaşık 40 yıldır halkımızın yararlanmaması için her türlü fitne fesat ve hainlik kullanılarak halkımızın bu dağların nimetlerinden yararlanması engellenmeye çalışıldı. Bugün Kato, Faraşin, Beytüşşebap Kürt halkının ve burada yaşayan tüm hemşerimizin en güzel şekilde gece gündüz yararlanması için en üst düzeyde devletimizin görevlileri tarafından her türlü imkan sağlanıyor." dedi.

"Kato, Beytüşşebap ve Faraşin petrolün başkenti olacak." diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Burası aileniz ve sevdiklerinizle beraber huzur ve mutluluk içinde yaşayacağınız bir yer olacak. Nasıl Gabar’da bu müjdeyi vermişsek burada da en yakın zamanda bütün yaylalar, köyler ulaşımı, altyapısı, elektriği, suyu ile her şeyi ile sizin kullanımınızda olacak. Bu bizim en öncelikli hedefimiz Jandarmamız, polisimiz ve güvenlik korucularımızla, askerimizle çalışarak size söz veriyoruz ki huzurun hakim olduğu dağlar olacak. Geçen yıl bizim etkinliklerimizi baltalamak isteyen emperyalist güçlere sesleniyorum, siz artık kaybettiniz. Kendi kızlarımız, gençlerimiz kendi gelecekleri hakkında kendileri karar veriyor. Siz artık karar veremeyeceksiniz. Kısaca bu festivalleri, güzellikleri daha da artıracağız."

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da her yıl geleneksel hale gelen festivalin bu yılda coşku içinde kutladıklarını belirtti.

Festival geleneğini nesilden nesile aktarıldığını aktaran Aşan, bu yıl yeterince yağmur yağmadığı için festivali kent içerisinde yaptıklarını ifade etti.

- "Coşku ile kutluyoruz"

Festivale katılan vatandaşlardan Seren Adıyaman ise bu yılda çok coşkulu bir festivali yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Adıyaman, "Kato Dağı eteklerinde böyle bir festivalin yapılması ve herkesin çok mutlu olması bizi de heyecanlandırıyor. Özellikle festivale katılacak olan sanatçılarımızın burada olması bizim için büyük bir şans. Çünkü buranın ismi daha güzel anlatılmasına vesile olacaktır. Geçen yıl yaylada yapılmıştı imkanı olmayanlar gidememişti bu yıl merkezde yapılması daha iyi oldu" dedi.

Nadir Kılıç da daha önce yaylada yapılan festivalin bu yıl merkezde yapıldığını bunun memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Festivalde ses sanatçısı Haluk Levent ve Rojin sahneye çıkarak sevilen parçalarını seslendirdi. Katılımcılar sanatçının bazı parçalarına eşlik etti. Ayrıca konserde havai fişek gösterisi de yapıldı.

Festivale, 23 Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Uludere Kaymakamı Beytüşşebap Kaymakam Vekili Mehmet Rıdvan Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.