Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:28
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 51 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 7,37 gram metamfetamin, 14,03 gram eroin, 2,9 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 1600 paket sigara, 53 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 gözaltı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 51 gözaltı
        Şırnak'taki terör operasyonlarında 1 tutuklama
        Şırnak'taki terör operasyonlarında 1 tutuklama
        Şırnak'ta iple ağaca asılmış, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
        Şırnak'ta iple ağaca asılmış, işkence görmüş erkek cesedi bulundu
        Suya düşen yılanı merdivenle kurtardı; o anlar kamerada
        Suya düşen yılanı merdivenle kurtardı; o anlar kamerada
        Kuzey Irak'ta kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi
        Kuzey Irak'ta kalp krizi geçirerek şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi
        Otomobiliyle avukata çarpan komiser yardımcısına tutuklama talebine ret
        Otomobiliyle avukata çarpan komiser yardımcısına tutuklama talebine ret