Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:11
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 58,56 gram eroin, 2 uyuşturucu nitelikte hap ve gümrük kaçağı 850 paket sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Hilal Beldesinde belediye yayladaki çiftçileri suya kavuşturmak için çalışma yaptı
        Hilal Beldesinde belediye yayladaki çiftçileri suya kavuşturmak için çalışma yaptı
        Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davada karar
        Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davada karar
        Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 
        Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 
        FETÖ üyeliğinden cezası onanan akademisyenin Şırnak Üniversitesi´ndeki işine son verildi
        FETÖ üyeliğinden cezası onanan akademisyenin Şırnak Üniversitesi´ndeki işine son verildi
        Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
        Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
        Kırılan buzulların arasında yaşamını yitiren öğretmen toprağa verildi
        Kırılan buzulların arasında yaşamını yitiren öğretmen toprağa verildi