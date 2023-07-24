Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şehit güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:38
        Şehit güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın cenazesi Uludere ilçesinin Uzungeçit beldesinde toprağa verildi.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirilen törende, şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek, katafalka konuldu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

        Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine uğurlandı.

        Törene, şehidin yakınları, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Zafer Kuran, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

        Şehit Yıldırım için Uzungeçit beldesi meydanında da bir tören yapıldı.

        Kılınan namaz ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi beldedeki asri mezarlıkta defnedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Hilal Beldesinde belediye yayladaki çiftçileri suya kavuşturmak için çalışma yaptı
        Hilal Beldesinde belediye yayladaki çiftçileri suya kavuşturmak için çalışma yaptı
        Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davada karar
        Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin davada karar
        Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 
        Şırnak'taki Diril çifti davasının tutuklu tek sanığına müebbet hapis 
        FETÖ üyeliğinden cezası onanan akademisyenin Şırnak Üniversitesi´ndeki işine son verildi
        FETÖ üyeliğinden cezası onanan akademisyenin Şırnak Üniversitesi´ndeki işine son verildi
        Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi
        Hakkari'de Cilo buzullarında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi