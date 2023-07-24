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        Şırnak Valiliğinden sıcak hava uyarısı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:22
        Şırnak Valiliğinden sıcak hava uyarısı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlı ve çocuklar için günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda bulunmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

        Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan uyarılarda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, bölgede 26 ve 27 Temmuz'dan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

        Kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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