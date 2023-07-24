Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.