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        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 20:53
        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

        ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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