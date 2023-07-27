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        Şırnak'ta devlet desteğiyle aşılanan ceviz ağaçlarında verim arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:36
        Şırnak'ta devlet desteğiyle aşılanan ceviz ağaçlarında verim arttı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta verimin artırılması için ceviz ağaçlarına hibe destekle aşılama yapılıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, "Cevizler Aşılanıyor Üretim Değerleniyor Projesi" kapsamında kentte yüzde 75 hibe ile 19 çiftçiye ait 100 dekar alandaki 700 ceviz ağacına 12 bin 500 kalem aşısı uygulandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, kentin kıraç bölgelerinde atıl durumda bulunan 478 bin dekar arazinin olduğunu, projelerle bu arazileri tarıma kazandırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        "Bakanlığın yüzde 75 hibe desteğiyle 19 çiftçimizin 700 ağacını 100 dekar alanda aşıladık. Yüzde 90 aşının tutmasının verimi yükselttiğini gözlemledik." diyen Demirel, çiftçiden de olumlu dönüşler sağlandığını belirtti.

        Demirel, desteklerinden dolayı Bakanlığa ve Valiliğe teşekkür ederek, projelerin devam edeceğini, her zaman çiftçilerin yanında olacaklarını ifade etti.

        Geçitboyu köyündeki üreticilerden Orhan Zeyrek, verimsiz 30 ceviz ağacına mart ayında aşılama yapıldığını, 4 ay içerisinde iyi bir sonuç elde edildiğini söyledi.

        15 yıllık verimsiz ceviz ağaçlarının aşılamayla verimli hale geldiğini anlatan Zeyrek, "Daha yeni filiz vermelerine rağmen çok güzel tomurcuk verdiklerini gördük. Beklentimiz daha güzel verim elde etmektir. Bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Abdurrahman Uysal da verimsiz ceviz ağaçlarının aşılanması sayesinde büyük oranda verim artışı sağlandığını dile getirerek, kalan ağaçları da aşılayarak verimli hale getireceklerini kaydetti.​​​​​​​

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