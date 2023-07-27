Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 17:36
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki 49 AAE 831 plakalı tırla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Oscar'lı oyuncudan milyon dolarlık yatırım
        Oscar'lı oyuncudan milyon dolarlık yatırım
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kamyonetin tırla çarpışması sonucu biri bebek, 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta kamyonetin tırla çarpışması sonucu biri bebek, 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta devlet desteğiyle aşılanan ceviz ağaçlarında verim arttı
        Şırnak'ta devlet desteğiyle aşılanan ceviz ağaçlarında verim arttı
        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak Valiliğinden sıcak hava uyarısı
        Şırnak Valiliğinden sıcak hava uyarısı
        Şırnak´ta şehit olan güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı
        Şırnak´ta şehit olan güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı