Şırnak'ta tedavileri tamamlanan kartal ve şahin doğaya salındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta vatandaşlar tarafından bitkin ve yaralı bulunan yılan kartalı ve kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Kentte farklı tarihlerde bulunan kızıl şahin ve yılan kartalı, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kuşlar, Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Şube Müdürü Orhan Kalay, bitkin ve yaralı bulunan kuşların, gerekli bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi.

Kalay, "Şu an ünitemizde 2 kızıl şahin, kerkenez ve kınalı kekliğin tedavisi devam etmekte. Bu kuşlar da veteriner hekim gözetiminde rehabilitasyon ve tedavileri tamamlandığında doğal yaşam alanlarına bırakılacak." dedi.

Hayvanları duyarlılık göstererek kendilerine teslim eden vatandaşlara teşekkür eden Kalay, arazide yaralı ve bitkin hayvan görenlerin durumu ekiplere bildirmesini istedi.​​​​​​​