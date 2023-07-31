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        Şırnak Valisi Bilgin, Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Şeyho ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:11
        Şırnak Valisi Bilgin, Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Şeyho ile görüştü

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Irak'ın kuzeyindeki Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Guhdar Şeyho ile bir araya geldi.

        Valilik makamında gerçekleşen, Şırnak ​​​​​​​Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş'in de katıldığı görüşmede, Vali Bilgin ve Guhdar Şeyho, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Bilgin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile karşılıklı diyalogların süreklilik kazanmasını arzuladıklarını belirterek, bu konuda 6 ayda bir toplantı yapmak üzere "kardeşlik protokolü" imzalayacaklarını söyledi.

        Bugün aldıkları kararların uygulanması, bunların takibiyle ilgili de her türlü çalışmayı yürüteceklerini ifade eden Bilgin, var olan bazı fiziki sorunların da takibini yaptıklarını kaydetti.

        Bilgin, "Çok kısa bir süre içerisinde aldığımız kararları hayata geçireceğiz ve çok büyük bir rahatlama sağlayacağız. Özellikle uzun vadede, illerimizi aşan sorunlarla ilgili de başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli görüşmeleri yapıp, burada, büyük çapta ihracatın olduğu bu kapıda artık sorunlar yaşanmasını istemiyoruz. Kapılar yapılırken belki bazı teknik hatalar yapılmış olabilir. Bu teknik hataların bir kısmını giderdik, kalan kısmıyla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içerisinde bu sorunların çözüleceğine canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

        Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Şeyho da Şırnak Valiliğini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi adına ziyaret ettiklerini belirterek, Habur Sınır Kapısı'nda vatandaşların yaşadığı sorunları toplantıda ele aldıklarını belirtti.

        Sorunların en kısa sürede çözülmesi için Vali Osman Bilgin ile gerekli mutabakata vardıklarını anlatan Şeyho, "Özellikle günübirlikçi olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlarla sağlık ve seyahat turizmi gerçekleştiren vatandaşların birbirinden ayrılması gerektiği ve bunun için gerekli olan alt yapının bir an önce tamamlanması konusunda Valimiz ile hemfikiriz. Var olan sorunların bir an önce çözülmesi için her iki ülkenin valisi olarak çalışmaların hızlandırılması adına gerekli talimatları verdik." dedi.

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