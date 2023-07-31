Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.