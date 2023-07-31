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        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:53
        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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