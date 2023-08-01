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        Şırnak'ta doğada bulunan saz kedisi yavrusu koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:55
        Şırnak'ta doğada bulunan saz kedisi yavrusu koruma altına alındı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğada bulunan saz kedisi yavrusu koruma altına alındı.

        Doğada saz kedisi bulan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan yavru kedi, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.

        Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, Silopi'de bir vatandaşın doğal ortamda bulduğu saz kedisi yavrusunu teslim aldıklarını söyledi.

        Ünitelerinde veteriner hekim gözetiminde kedinin bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kalay, "Kediyi belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz." dedi.

        Kalay, vatandaşlardan doğada yaralı ve bitkin durumda buldukları hayvanlarla ilgili emniyet ve jandarmaya ya da Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermelerini istedi.

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