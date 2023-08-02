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        Şırnak Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları ödüllendirdi:

        Şırnak Valisi Osman Bilgin, kick boks ve halterde başarılı olan sporcuları ağırlayarak, onları altınla ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:58
        Şırnak Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları ödüllendirdi:

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, kick boks ve halterde başarılı olan sporcuları ağırlayarak, onları altınla ödüllendirdi.

        Gençler U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu Harun Algül, ve 15 yaş altı 73 kiloda 3 bronz madalya kazanan Sefkan Sümen ile wushu ve kick boks branşlarında ulusal ve uluslararası dereceler elde eden sporcular Baran Çelik ve Medeni Çelik, Vali Bilgin'i ziyaret etti.

        Başarılı sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayan ve onlarla görüşen Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli sporcuların elde ettikleri başarılarla gururlandıklarını söyledi.

        Sporcuları valilik olarak her zaman desteklediklerini ve onların yanında olduklarını ifade eden Bilgin, son yıllarda artık boks, halter ve güreşte ulusal ve uluslararası başarılarla adını duyuran sporcular çıktığını belirtti.

        - "Sadece bir kulüp kurup hukuken onların desteklenmesi gerekiyor"

        Bilgin, sporcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

        "İl Özel İdaresi üzerinden bir kulüp kurarak ilimizdeki başarılı tüm sporcuları desteklemek istiyoruz. Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda engelli sporcularımızın desteklenmesi de olmak üzere, bir spor kulübü kurmak istedik. Özel İdare'de biliyorsunuz kararlar İl Genel Meclisi tarafından alınıyor. İl Genel Meclisi'nde şu anda HDP'nin ağırlığı var. Maalesef sözde demokrasiden, Kürt halkının özgürlüğünden, genişlemesinden, gelişmesinden bahseden HDP'li meclis üyeleri bu kulübün kurulmasına karşı çıktı ve kulübü kuramadık ama tekrar sunacağız. Halkımıza seslenmek istiyorum, bu konuda toplumsal bir baskı kurulmasının gerekliliğini düşünüyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durup, iyi yönde değişim ve gelişim göstermesi konusunda ortaya koyacağımız bu iradeye karşı çıkıyorlar. (Sporcular) Sadece bir kulüp kurup hukuken onların desteklenmesi gerekiyor."

        Maddi anlamda bir sorun olmadığını ve sporculara her türlü desteği verebileceklerini dile getiren Bilgin, lisanslı sporcu konusunda Türkiye'de ilk 5'te yer aldıklarını sözlerine ekledi.

        Vali Bilgin, daha sonra başarılı sporculara altın hediye etti.

        Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş de yer aldı.

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