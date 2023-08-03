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        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 22:05
        Şırnak'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 63 AGK 332 plakalı otomobil, Cizre-Nusaybin kara yolunun 40. kilometresinde yoldan çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü çıkardı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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