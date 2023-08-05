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        MÜSİAD, Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförlerine aşure ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:51
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        MÜSİAD, Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförlerine aşure ikram etti
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        ŞIRNAK (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförlerine aşure ikramı yaptı.

        Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi Tır Parkında düzenlenen etkinlikte, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Yusuf Bilin ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Habur Sınır Kapısından geçiş yapmak için sırada bekleyen tır şoförlerine aşure dağıttı.

        Kaymakam Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının önemine işaret ederek, bu ayda tır şoförlerine aşure ikramı yapan MÜSİAD Şırnak Şubesi yetkililerine teşekkür etti.

        MÜSİAD Şırnak Şube Başkanı Bilin de muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini ifade ederek, "Bu vesileyle Habur Sınır Kapısı üzerinden yük taşımacılığı yapan şoförlerimize aşure ikramında bulunduk. Kaymakam Cihat Koç ve etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Bilin, yaklaşık 2 bin tır şoförüne aşure ikram ettiklerini belirtti.

        Şoförler de bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

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