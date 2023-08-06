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        Şırnak'ta yapılan ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:41
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        Şırnak'ta yapılan ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları sona erdi
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        ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) tenis çeyrek final müsabakaları sona erdi.

        Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2 kapalı 4 açık kortta düzenlenen tenis müsabakalarına, 14 ilden 75 sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonucunda erkeklerde Iğdır, Siirt, Van, Elazığ, Hakkari ve Bitlis takımları, kızlarda ise Diyarbakır, Tunceli, Siirt, Şırnak, Iğdır ve Kars takımları yarı finale çıktı.

        Yarı final müsabakaları 17-20 Ağustos tarihlerinde Elazığ'da yapılacak.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

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