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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 20:20
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

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