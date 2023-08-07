Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il ve birimlerine teslim edildi.