Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 501 gram kokain, 0,99 gram eroin, 1640 paket sigara, 54 litre alkol, 41 parfüm, 26 cep telefonu, 14 cep telefonu aksesuarı ve 55 elektronik eşya ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
        Şırnak'ta geçmişte terör nedeniyle boşaltılan köylerdeki atıl araziler fıst...
        Şırnak'ta geçmişte terör nedeniyle boşaltılan köylerdeki atıl araziler fıst...
        Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförleri araçların gölgesind...
        Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförleri araçların gölgesind...
        Şırnak'ta yapılan ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları sona erdi
        Şırnak'ta yapılan ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları sona erdi
        MÜSİAD, Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförlerine aşure ikr...
        MÜSİAD, Habur Sınır Kapısından Irak'a yük taşıyan tır şoförlerine aşure ikr...
        ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ta başladı
        ANALİG tenis çeyrek final müsabakaları, Şırnak'ta başladı