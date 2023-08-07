Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 501 gram kokain, 0,99 gram eroin, 1640 paket sigara, 54 litre alkol, 41 parfüm, 26 cep telefonu, 14 cep telefonu aksesuarı ve 55 elektronik eşya ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.