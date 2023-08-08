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        Şırnak Üniversitesi, Cizre'de öğrenciler için tanıtım standı kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:20
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        Şırnak Üniversitesi, Cizre'de öğrenciler için tanıtım standı kurdu
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak Üniversitesi, Cizre ilçesinde öğrenciler için tanıtım standı kurdu.

        Şırnak Üniversitesinin, ilçede kurduğu tanıtım standında, Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Fuat Esmeray, Öğretim Görevlisi Dr. Kenan Donuk ile Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Murat Gümüş, çeşitli bölümler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

        Standı ziyaret eden üniversite adaylarına tercih yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar konusunda bilgi veren Gümüş, "Tercih yaparken ilgi ve yetenek çok önemlidir. Öğrenciler bu yönde tercih yaptıktan sonra üniversite arayışına girmelidir. Şırnak Üniversitesi de bölgemiz açısından önemli akademik kadro ile öğrencileri, eğitim yolculuğunda entelektüel, sosyal ve kişisel olarak geliştirmek için tüm imkanlara sahiptir." dedi.

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