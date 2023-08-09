Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gümüş, öğrencilerle bir araya geldi
ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, öğrencileri ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gümüş, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, İlçe Müftülüğü iş birliğiyle açılan Kur'an-ı Kerim kurslarındaki öğrencilerle bir araya geldi.
Cizre Belediye tarafından okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzlarından yararlanan öğrencileri de ziyaret eden Gümüş, okul yönetimiyle 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.