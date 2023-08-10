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        Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Çoban, görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:14
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        Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Çoban, görevine başladı
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        ŞIRNAK (AA) - Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Muammer Çoban, görevine başladı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay'ın İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmasının ardından Bursa Orhangazi Başsavcısı Çoban, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

        İlçede görevine başlayan Çoban, Cizre'de görev yapacak olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

        Çoban, "İlçemizdeki görevimizin gereğini yapmak için bütün mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Misafirperverliğiyle bilinen Cizre ve halkına hizmet etmek benim için büyük bir gururdur." ifadelerini kullandı.

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