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        Şırnak'ta "Silopi yer fıstığı ile gençlerimiz üretiyor" protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:39
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        Şırnak'ta "Silopi yer fıstığı ile gençlerimiz üretiyor" protokolü imzalandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği arasında, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında "Silopi yer fıstığı ile gençlerimiz üretiyor" projesi protokolü imzalandı.

        Vali Osman Bilgin, Şırnak Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde, yer fıstığı üretiminin yüzde 10'unu karşılayan kentte, protokol kapsamında açılacak tohum üretim tesisinde, yer fıstığı üretimini direk veya dolaylı olarak teşvik etmek istediklerini söyledi.

        Projenin maliyetinin yüzde 90'ının Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) diğer kısmının Silopi Yer Fıstığı Üretici Birliği tarafından karşılanacağını belirten Bilgin, "Üretilen tohumları çiftçiye ulaştırarak başta genç üretici çiftçilere destek olmak istiyoruz. Böylece yer fıstığını artırmak ve yer fıstığına dayalı gıda sanayisini ilçede geliştirmeyi hedefliyoruz. İşlenmiş yer fıstığını ve tohumunu üreten bir işletme kurmak hedeflendi." dedi.

        Projeden yaklaşık 140 üreticinin faydalanacağını aktaran Bilgin, atıl durumda olan 400 metrekarelik çırçır fabrikasında 10 gencin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.

        Bu arada, projenin maliyetinin 2 milyon 700 bin lira olduğu belirtildi.

        Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

        Törene, DİKA Genel Sekreter Vekili Murat Katı, Silopi Kaymakamı Cahit Koç, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel ile Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı.​​​​​​​

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