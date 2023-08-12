Şırnak Valisi Bilgin, veda ziyaretlerinde bulundu

ŞIRNAK (AA) - Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin, veda ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı makamında ziyaret etti. Bilgin, görev süresi boyunca Yarka'nın desteğini arkasında hissettiğini söyledi.

Bilgin'i belediyede ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yarka da, "Birlikte çalışmaktan onur duyduğum, şehrimize kattığı değer ve yaptığı hizmetlerinden dolayı sayın valimize teşekkür ederim, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Daha sonra Bilgin, Maliye, Nüfus İl Müdürlüğü, İl Özel İdare,Ticaret Sanayi Odası, 23. Piyade Tümen Komutanlığı ve Jandarma Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.