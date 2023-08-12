Şırnak Valisi Bilgin'den veda mesajı

ŞIRNAK (AA) - Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Osman Bilgin, veda mesajı yayımladı.

Bilgin, Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük şerefle yürüttüğü Şırnak Valiliğinden ayrıldığını belirtti.

Vali Bilgin, "Beni valilik makamına layık gören ve vazifelendiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Şahsımın ve ailemin hafızasında Şırnak ve Şırnaklı hemşerilerimiz hep güzel anılarla ve hayırla yad edilecektir. Hakkınızı helal ediniz. Allah'a ısmarladık." ifadelerini kullandı.