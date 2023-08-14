Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen kum taşıyan hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, Cahit Butnar (25) idaresindeki 73 AD 722 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün Kurtuluş köyü mevkisinde Dicle Nehri kenarında kum aldığı sırada zemin çöktü.

        Kamyonun nehre düşmesi sonucu sürücü Cahit Butnar, akıntıya kapılarak kayboldu.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ile Cizre Belediyesi dalgıç ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü
        Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü
        Kursiyerlerin elinde dekoratif ürüne dönüşen su kabakları Halk Eğitim Merke...
        Kursiyerlerin elinde dekoratif ürüne dönüşen su kabakları Halk Eğitim Merke...
        Şırnak Valisi Bilgin'den veda mesajı
        Şırnak Valisi Bilgin'den veda mesajı
        Şırnak Valisi Bilgin, veda ziyaretlerinde bulundu
        Şırnak Valisi Bilgin, veda ziyaretlerinde bulundu
        Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıur...
        Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıur...
        Şırnak'ta ambulans helikopter, boğazına iğne kaçan bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans helikopter, boğazına iğne kaçan bebek için havalandı