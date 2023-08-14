Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen kum taşıyan hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Cahit Butnar (25) idaresindeki 73 AD 722 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün Kurtuluş köyü mevkisinde Dicle Nehri kenarında kum aldığı sırada zemin çöktü.
Kamyonun nehre düşmesi sonucu sürücü Cahit Butnar, akıntıya kapılarak kayboldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ile Cizre Belediyesi dalgıç ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.