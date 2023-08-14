Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ/PDY ve DEAŞ’a yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.