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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 19:18
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 bin 460 paket gümrük kaçağı sigara, 5 uzun namlulu silah, 510 uzun namlulu silah fişeği, 7 şarjör, 402 ayakkabı ve 23 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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