Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'ta görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, görev başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren polis memuru Metin Ak'ın (51) cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

        Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 çocuk babası polis memuru Ak, görev başındayken kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ak için Silopi Polisevi'nde düzenlenen törene, Vali Vekili Ali Erdoğan, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Alay Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe protokolü ve mesai arkadaşları katıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ak'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya

        Benzer Haberler

        Vali Osman Bilgin, Şırnak'tan ayrıldı
        Vali Osman Bilgin, Şırnak'tan ayrıldı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu
        Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu
        Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü
        Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü
        Kursiyerlerin elinde dekoratif ürüne dönüşen su kabakları Halk Eğitim Merke...
        Kursiyerlerin elinde dekoratif ürüne dönüşen su kabakları Halk Eğitim Merke...