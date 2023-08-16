Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şırnak'ta kanser hastası, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kanser hastası, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kanser tedavisi gören bir hasta, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Diyarbakır'a gönderildi.

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde özafagus tedavisi gören 51 yaşındaki Kania Oruç'un durumu kötüleşince tedavisinin devamı için Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi.

        Hastaneden ambulansla havalimanına getirilen Oruç, burada kendisini bekleyen ambulans helikopterle Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Komuta kademesinde devir teslim töreni yapıldı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Güneş'ten transfer sözleri
        Güneş'ten transfer sözleri
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Yenilenebilir enerji yarışında Avrupa ABD'nin gölgesinde
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Uğurcan Çakır'a flaş talip!
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Babasından habersiz okudu... Manisa'dan Paris'e
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Türk dünyasına acil kurtarma eğitimi
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Önce drift sonra makas atan maganda yakalandı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        "Burada kamyonla altın yok"
        "Burada kamyonla altın yok"
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        Kendisine polis süsü verip 5 kilo altın çaldı!
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Türkiye'nin en sıcak ilçesi sessizliğe büründü!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için t...
        Şırnak'ta görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için t...
        Vali Osman Bilgin, Şırnak'tan ayrıldı
        Vali Osman Bilgin, Şırnak'tan ayrıldı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu
        Şırnak'ta Dicle Nehri'ne düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü boğuldu
        Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü
        Dicle Nehri'ne düşen kamyonun şoförü öldü