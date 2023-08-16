Şırnak'ta kanser hastası, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kanser tedavisi gören bir hasta, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Diyarbakır'a gönderildi.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde özafagus tedavisi gören 51 yaşındaki Kania Oruç'un durumu kötüleşince tedavisinin devamı için Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi.
Hastaneden ambulansla havalimanına getirilen Oruç, burada kendisini bekleyen ambulans helikopterle Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.