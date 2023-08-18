Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularını inceledi

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı'ndaki petrol kuyularında incelemelerde bulundu.

        Atay, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ziyaddin Cavlak, Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Astsubay Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın kuyularını ziyaret etti.

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin'den bilgi alan Atay, burada yeni açılacak petrol kuyularını helikopterden inceledi.

        Buradan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne geçen Atay, yapılan çalışmalar ile ilgili Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç ile görüştü.

        Atay ve beraberindekiler daha sonra Cudi Dağı Sefine bölgesini ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        KKTC ile BM arasında 'yol' krizi
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        Sultanlar bıraktığı yerden!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Melissa Vargas tarih yazdı
        Melissa Vargas tarih yazdı
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Cevdet Atay görevine başladı
        Şırnak Valisi Cevdet Atay görevine başladı
        Şırnak'ta kanser hastası, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
        Şırnak'ta kanser hastası, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi
        Şırnak'ta görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için t...
        Şırnak'ta görev başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis için t...
        Vali Osman Bilgin, Şırnak'tan ayrıldı
        Vali Osman Bilgin, Şırnak'tan ayrıldı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı