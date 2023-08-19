Şırnak Valisi Cevdet Atay, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdür Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi.
Vali Atay, burada yapılan çalışmalara ilişkin Silopi İlçe Kaymakamı Cihat Koç'tan bilgi aldı, tır parkı sahasında incelemelerde bulundu.
Atay, beraberindekilerle ilçe merkezine geçerek esnafla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Vali Atay, talepleri dinledi.