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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:14
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 bong, 8 bin 210 paket sigara, 370 puro, 230 litre akaryakıt, 77 muhtelif eşya, 4 litre içki, 3 kilogram nargile tütünü, define arama aracı, 63 cep telefonu, 188 cep telefonu aksesuarı ve 155 elektronik eşya ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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