Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ilgili il birimlerine teslim edildi.