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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:25
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ilgili il birimlerine teslim edildi.

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