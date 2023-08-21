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        Şırnak'ta kanser şüphesi bulunan kadın, ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 19:41
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        Şırnak'ta kanser şüphesi bulunan kadın, ambulans helikopterle Diyarbakır'a nakledildi
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta kanser şüphesi bulunan kadın, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Şırnak Devlet Hastanesine getirilen 57 yaşındaki S.B'nin yapılan tetkiklerde endometrium kanseri olduğu şüphesi üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanına yönlendirildi.

        Ambulansla havalimanına getirilen hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a ulaştırıldı.

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