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        Amcasının izinden giden Şırnaklı milli halterci, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:29
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        Amcasının izinden giden Şırnaklı milli halterci, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti
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        ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Amcası İsmet Algül'ün başarılarından etkilenerek haltere başlayan Şırnaklı milli sporcu Harun Algül, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek.

        Ulusal ve uluslararası alanda çeşitli madalyalar elde eden eski milli halterci İsmet Algül'ün yeğeni Harun Algül (20), amcasının başarılarından etkilenerek 5 yıl önce haltere başladı.

        Çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden Algül, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 21-26 Temmuz'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda koparmada 103, silkmede 123 ve toplamda ise 226 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazandı.

        Algül, kariyerine yeni başarılar eklemek ve 1-30 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya almak için Gençlik Spor İl Müdürlüğü halter salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.

        - "Büyük bir hırsla çalışıyorum"

        Algül, AA muhabirine, halteri çok sevdiğini, başarısını disiplinli ve özverili çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

        Amcasının başarılarının ardından haltere başlamaya karar verdiğini belirten Algül, onun gibi başarılı olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Bir süre amcasının gözetiminde antrenman yaptığını, şimdi de antrenör Hüseyin Ölgen'le çalıştığını anlatan Algül, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası 3 altın madalya elde ettiğini hatırlatarak, hedefinin Dünya Gençler Halter Şampiyonası olduğunu söyledi.

        Algül, "Hedefim Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Gençler Halter Şampiyonasında altın madalya almak. Romanya'da kürsüye çıkmıştım, Meksika'da da İstiklal Marşı'mızı inşallah dinlettireceğim. Bunun için haftanın 5 günü günde 5 saat antrenman yapıyorum. Madalya alacağıma inanıyorum. Büyük bir hırsla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Başaracaklarına olan inancımız tam"

        Antrenör Ölgen de halterde 266 lisanslı sporcuları olduğunu, onları okuldaki durumlarına göre gruplara bölerek antrenmanlara kattıklarını söyledi.

        İki sporcunun Avrupa'dan madalya ile dönmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Ölgen, şöyle devam etti:

        "Sporcularımızın kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmaları bizler için büyük bir gurur. Bizi ve ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil ettiler. Bize destek veren yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu başarıları sadece başlangıç olarak görüyoruz. Sporcularımızı dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Onlardan madalya beklentimiz var. Bunu da başaracaklarına olan inancımız tam. Bu doğrultuda çalışıyoruz."

        - Harun Algül, rol model oldu

        Üç bronz madalya alarak Avrupa 3. olan Sefkan Sümen de Harun Algül'ün başarısının kendisi gibi sporculara büyük rol model olduğunu belirtti.

        Kendisiyle aynı salonda şampiyonaya hazırladıklarını aktaran Sümen, "Onun başarısı hepimizi gururlandırdı, daha azimli çalışıyoruz. Önümde 2028 Olimpiyatları var. İnşallah ben de onun gibi altın madalya kazanarak ülkemi gururlandırırım." diye konuştu.

        - "Peş peşe şampiyonlar çıkmaya başladı"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da son dönemlerde Şırnak’ta sportif başarılar elde edildiğini, yapılan yatırımların artık meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

        Halterde Halil Algül ve Sefkan Sümen'in kendilerini gururlandırdığını anlatan Ayar, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızın destekleriyle halter salonumuz uluslararası standartlara getirildi. Peş peşe şampiyonlar çıkmaya başladı. Şırnaklı gençler sporla çok önemli mesafe alıyorlar. Şırnak lisanslı sporcu sayısında 27 bini aştı. Kentimiz başarıdan başarıya koşuyor. Gurur duyuyoruz."

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