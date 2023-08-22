Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta esnafı ziyaret etti, gençlerle buluştu

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta esnafı ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Bakan Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakan yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Prestij ve Cumhuriyet caddeleri ile Ömer Kabak Meydanı'nda esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlarla sohbet eden Güler, İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Daha sonra Güler, Cumhuriyet Anfi Meydanı'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Gençlik Programı'na katılarak, gençlerle buluştu.