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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Nuri Şahin'le yeniden anlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 12:20 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:20
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Nuri Şahin'le yeniden anlaştı
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        ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, başantrenör Nuri Şahin ile sözleşme yeniledi.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 yıl ligde play-off oynama ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren başantrenörle tekrar anlaşıldığını belirtildi.

        Başantrenör Nuri Şahin ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek, "2023-2024 AXA Sigorta Efeler Ligi sezonunda tekrar birlikteyiz. Takımımızın başına getirdiğimiz Nuri Şahin'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Yine, yeniden daha büyük zaferlere..." ifadeleri kullanıldı.

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