Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Nuri Şahin'le yeniden anlaştı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, başantrenör Nuri Şahin ile sözleşme yeniledi.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son 2 yıl ligde play-off oynama ve Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren başantrenörle tekrar anlaşıldığını belirtildi.

Başantrenör Nuri Şahin ile bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedilerek, "2023-2024 AXA Sigorta Efeler Ligi sezonunda tekrar birlikteyiz. Takımımızın başına getirdiğimiz Nuri Şahin'e kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı renklerde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Yine, yeniden daha büyük zaferlere..." ifadeleri kullanıldı.