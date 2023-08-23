Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncu kattı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazları Roman Danilov ve Ali Berke Sağır'ı transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Kuwait Club'ta forma giyen 2.05 boyunda 38 yaşındaki Roman Danilov ve SK Tiran'da oynayan 30 yaşındaki pasör çaprazı Ali Berke Sağır ile birer yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.