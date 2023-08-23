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        Şırnak'ta tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:01 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:01
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        Şırnak'ta tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Veysi A'nın kullandığı 73 AAG 620 plakalı tır, Yolağzı köyü dördüncü kilometresinde önündeki Cidu Kirun (76) idaresindeki 51 ACN 131 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada sürücü Kirun ile otomobildeki Paulus Salman, Kösreli Köyü Muhtarı İliş Bektaş yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cidu Kirun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Yaralılar İliş Bektaş ile Paulus Salman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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