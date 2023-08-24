Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncu kattı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, pasör Vefa Yılmaz ve Furkan Gök’ü transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Afyon Belediyespor da forma giyen 1.89 boyunda 41 yaşındaki Vefa Yılmaz ve Develi Belediyesi’nde oynayan 25 yaşındaki pasör Furkan Gök ile birer yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.