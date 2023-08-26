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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncu kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:48 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:48
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna 2 oyuncu kattı
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        ŞIRNAK (AA) - Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ehsan Daneshdoust ve Halil İbrahim Yücel’i transfer etti.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Palembang Bank Sumsel Babel de forma giyen 1.94 boyunda 23 yaşındaki Ehsan Daneshdoust ile Ziraat Bankası’nda oynayan 34 yaşındaki smaçör Halil İbrahim Yücel ile birer yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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