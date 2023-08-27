Hilal Belde Belediye Başkanı Benek gençler ile bir araya geldi

ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cehver Benek, gençlerle buluştu.

Gençleri hizmet binası bahçesinde ağırlayan Benek, yaptıkları çalışmaları aktardı.

Ülkeyi emanet edecekleri gençlere güvendiklerini belirten Benek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin kendilerini en güzel şekilde yetiştirmesi için gençlik merkezi, Millet Bahçesi, halı saha, voleybol ve basketbol sahası gibi projeler inşa ettik. Projesi tamamlanan ve inşaatına başlanacak olan stadyumumuz için de spor kulübü kuruyoruz. AK Parti'nin gönül belediyeciliği hizmet belediyeciliği anlayışı budur. Bizler de bu anlayışla en güzel hizmetleri yapmanın gayreti içerisinde çalışıyoruz."