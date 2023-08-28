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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 13:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:30
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edildi
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı ilgili il birimlerine teslim edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ilgili il birimlerine teslim edildi.

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