Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli hakkında işlem yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 2,82 gram esrar, 0,36 gram eroin, 1 bong, 5 bin 112 paket sigara, 199 paket muhtelif eşya, 5 cep telefonu, 68 elektronik eşya, 74 cep telefonu aksesuarı, 28 nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara tütünü ve 20 kilogram çay ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.