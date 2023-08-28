Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3 oyuncu ile sözleşme imzaladı
ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, smaçörler İranlı Armin Afshin Far ve Melih Sıratça'yı kadrosuna katarken, orta oyuncusu Ömer Furkan Dur ile yeniden anlaştı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ülkesinin Shahrdari Varamin takımında forma giyen 25 yaşındaki Armin Afshin Far, Galatasaray'da oynayan 27 yaşındaki Melih Sıratça ve 29 yaşındaki Ömer Furkan Dur ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, üç oyuncuya yeşil-kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dilendi.