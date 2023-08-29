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        Şırnak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 14 kursiyer icazetlerini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 18:00 Güncelleme: 29.08.2023 - 18:29
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        Şırnak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan 14 kursiyer icazetlerini aldı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta hafızlık eğitimini tamamlayan kız öğrenciler icazet merasimiyle belgesini aldı.

        İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Emin Acar Yatılı ve Hafızlık Kız Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 14 kız öğrenci için merkez Geylani Camisi'nde icazet merasimi düzenlendi.

        Törende hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu, ilahiler seslendirdi.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek, yaptığı konuşmada çocuklarını hafızlığa yönlendiren aileleri tebrik etti.

        Öğrencilerin bir ömür Kuran'la yaşamaya devam etmelerini dileyen Dilek, şunları söyledi:

        "Kuran-ı Kerim'i ezberlemek en geç 2-3 yıl sürüyor ama muhafazası ömür boyu sürüyor. En önemlisi de hayatımıza tatbik etmektir. Böyle olursa ancak zihinlerimizde, beyinlerimizde ve yüreğimizde kalabiliyor. Dolayısıyla hafizelerimizi önce tebrik ediyoruz sonra da bu konuda tembih ediyoruz. Ömürlerinin sonuna kadar yüce kitabımızı muhafaza etmelerini tembih ediyoruz. Aynı zamanda bu tür programlar yeni yetişen ve hafızlığa adım atan evlatlarımıza da örnek ve teşvik oluyor."

        Konuşmanın ardından öğrencilere belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

        Programa, kurum yetkilileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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