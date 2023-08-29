Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile sözleşme imzaladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, liberolar Muhammed Aray’ı kadrosuna katarken, Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Develi Belediyespor takımında forma giyen 22 yaşındaki Muhammed Aray ve 29 yaşındaki Çağatay Durmuş ile birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.