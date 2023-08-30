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        Şırnak'ta devrilen araca kamyonetin arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:33 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:33
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        Şırnak'ta devrilen araca kamyonetin arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta devrilen hafif ticari araca, hayvan yüklü kamyonetin arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        B.İ. idaresindeki 01 AAV 964 plakalı hafif ticari araç, Şırnak-Cizre kara yolu Maden kömür ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        Kazayı gören vatandaşlar, yardım için aracın yanına gittiği sırada arkadan gelen B.Ö. idaresindeki 56 AAL 232 plakalı hayvan yüklü kamyonet, devrilen araca çarptı.

        Kamyonetin geldiğini gören vatandaşlar çevreye kaçıştı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerce Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

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